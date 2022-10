Cuenta su verdad: Chicharito Hernández rompe el silencio sobre su veto en la selección de México; ¿Qué pasa con Martino?

Javier Hernández decidió romper el silencio y acabar con todas las especulaciones luego de que Gerardo Martino diera a conocer la prelista de 31 jugadores que participarán en la última gira de México de cara al Mundial de Qatar.

La reacción de Chicharito a un aficionado que le pide a gritos ir al Mundial

Tal y como se había previsto desde hace varias semanas, uno de los grandes ausentes en el llamado es el Chicharito, quien tuvo una destacada temporada con el Galaxy en la MLS.

Oficialmente fuera de la Copa del Mundo, el máximo goleador en la historia del ‘Tri’ habló sobre diversos temas en una entrevista con Hugo Sánchez para ESPN y Star+ (salió completa este jueves). Ahí se refirió a las razones de su supuesto veto en la selección y de su relación con Martino.

‘‘Teníamos un grupo de WhatsApp y yo me salí porque ya no quería negociar nada, solo quería jugar al fútbol. La gente estuvo diciendo que yo no quería, pero hubo un momento cuando me salí de eso que me dijeron que tenía que firmar algo y yo les dije: mi dinero que voy a ganar por lo que sea, lo podemos repartir a los utileros y jugadores jóvenes, pero yo no quiero firmar esto”, argumentó.