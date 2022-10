El comentario de Thierry Henry tras la debacle del Barcelona en la Champions League: ‘‘Con otro entrenador...’’

“Ya dije antes del partido que esto iba de orgullo y de demostrar que podías ganar un partido grande. Y el Bayern de Múnich lo ha hecho. No solo es el entrenador. Se cuestionarán otras cosas también. Si eres el capitán del barco, obviamente tendrás que dar más explicaciones’’, apuntó.

Para cerrar, Henry dijo que a pesar de todo, el Barcelona no debería cambiar de técnico. ‘‘Yo no he dicho que vaya a perder el trabajo. Pep empezó entrenando con nosotros, así que no se puede comparar tampoco. Creo que él está haciendo un gran trabajo, como también pienso que a Steven Gerrard no se le dio el tiempo suficiente en el Aston Villa. Necesitas dar tiempo, sea o no un ex jugador”.