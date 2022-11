¿Cómo y por dónde se podrá ver el Mundial de Qatar 2022 en Honduras y cuáles partidos deberá pagar para disfrutarlos?

Cabe destacar que Tigo Sports transmitirá todos los 64 partidos del Mundial, pero solo mediante su aplicación y página web, no por cable.

Para no perderte la fiesta del Mundial de Qatar 2022, debes estar claro la manera en la que estas dos compañías están manejando sus transmisiones.

La posibilidad de seguir estos partidos será por medio de tu PC, no se podrá en teléfonos, ni Smart TV.

Pues los 20 encuentros restantes serán emitidos por su plataforma de paga Mundial Plus (+).

¿DÓNDE VER LOS PARTIDOS QUE NO PASARÁ TVC POR SEÑAL ABIERTA?

El territorio hondureño no podrá disfrutar en señal abierta ni en cable de todos los partidos (64) que se celebrarán en Qatar, pues la televisora con derechos en el país, Televicentro, solo brindará 44 juegos sin restricciones.

¿QUÉ PARTIDOS SERÁN EXCLUSIVOS POR MUNDIAL PLUS?

FASE DE GRUPOS

Lunes 21 de noviembre: Inglaterra vs Irán (7:00 am)

Martes 22 de noviembre: México vs Polonia (10:00 am)

Miércoles 23 de noviembre: España vs Costa Rica (10:00 am)

Jueves 24 de noviembre: Uruguay vs Corea del Sur (7:00 am)

Viernes 25 de noviembre: Inglaterra vs Estados Unidos (1:00 pm)

Sábado 26 de noviembre: Argentina vs México (1:00 pm)

Domingo 27 de noviembre: Croacia vs Canadá (10:00 am)

Lunes 28 de noviembre: : Brasil vs Suiza (10:00 am)

Martes 29 de noviembre: Ecuador vs Senegal (9.00 am) e Irán vs Estados Unidos (1:00 pm)

Miércoles 30 de noviembre: Australia vs Dinamarca (9.00 am) y Arabia Saudita vs México (1:00 pm)

Jueves 1 de diciembre: Croacia vs Bélgica (9.00 am) y Japón vs España (1:00 pm)

Viernes 2 de diciembre: Ghana vs Uruguay (9.00 am) y Serbia vs Suiza (1:00 pm).