Enviado especial: Enzo Olivera, el periodista que cubrirá el segundo Mundial para DIARIO DIEZ

En este Mundial no estará Chile , pero mi corazón p or supuesto que va a estar con Uruguay.

“Trabajo como corresponsal para TNT Sports, que tiene su señal en Chile, en Argentina y en México. También lo hago con los uruguayos y gracias a estos medios me he podido codear un poco con grandes figuras como Suárez y Cavani

Literatura deportiva con grandes jugadores

Me gusta mucho el tema de la literatura deportiva. Les recomiendo 2 revistas. En el líbero me tocó hacer alguna nota con Cavani. La recomiendo porque tiene una crítica muy dura con El Mundial de Qatar y también con la revista Panenka, que es una revista española editada en Barcelona que tiene una pluma muy fina y que también me ha tocado la oportunidad de hacer alguna alguna colaboración con ellos.

Pero De hecho, estamos trabajando en algo para. Para ahí hay algunas cosas a nivel biográfico, solamente voy a decir que un jugadorazo chileno.

Eventos que ha cubierto antes para DIEZ,

Recuerdo de haber estado con el choco Lozano acá en Barcelona, cuando el recién llego a ser una entrevista con él. Fue una etapa muy bonita con el Choco Lozano que nos atendió ahí en la ciudad deportiva del Barca. También recuerdo en la nota que hicimos con la Pantera Elis.

Acreditaciones para los partidos

Yo estoy acreditado, tu sabes como es el tema de los derechos. Aquí hay un tema de los derechos televisivos y estoy acreditado por la televisión de Uruguay. Voy a estar con ellos y estaré siguiendo un poco a los otros equipos, a los equipos que son interesantes, pero por ejemplo al otro grupo a la selección sudamericana, Brasil y Argentina.

La cercanía de los Estadios

Recordemos que Qatar es un país muy pequeño, por ende el estadio más lejos está a 40 km y la mayoría de los estadios entre unos y otros está a 6 a 8 km.

Voy a ver el debut de Uruguay contra Corea del Sur y que es un partido que a marcar mucho la tendencia a ese grupo.

Tú no puedes entrar al país, si no tienes entrada. Hay que comprar de forma oficial o ser una persona acreditada.

No es tan fácil entrar a Qatar

En mi caso estoy acreditado, entonces no es que yo quiero ir a ver u n partido, me compré un pasaje y me voy a Qatar. Sepan que ni siquiera las aerolíneas lo van a dejar subirse al avión si no tiene el permiso desde Qatar.

Para el Covid-19, se necesitará un test de antígeno, realizado en las últimas 48 horas.