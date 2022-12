Fernando Santos revela la charla con Cristiano Ronaldo por quitarle la titularidad y la respuesta del delantero: ‘‘No estaba feliz...’’

“Él nunca me dijo que iba abandonar la concentración de Portugal. No me lo dijo. Hay que ver cómo es su actitud. Celebró los goles con sus compañeros, dio las gracias a los aficionados...”, arrancó diciendo Santos .

“Tuve una conversación con Cristiano. Hablamos sobre la selección portuguesa. Fue antes del encuentro ante Suiza para decirle por qué iba a ser suplente. Le dije que no iba a ser titular en octavos de final. Él no estaba feliz con la conversación, como es normal. Pero fue una conversación normal donde cada uno mostró su punto de vista. Una conversación normal’’, cuenta.

El DT entiende la frustración que siente Ronaldo, pero sostiene que el delantero nunca amenazó con abandonar al equipo. “Cuando un jugador es capitán de Portugal y empieza en el banquillo. Es normal que no esté feliz. Cuando le dije que no iba a jugar de titular me preguntó si era buena idea. Claro que no estaba feliz. Pero aseguro que nunca quiso dejar la concentración”.

Ante toda esta situación, el técnico cerró diciendo que: “Nunca me dijo que quería irse. Es hora de terminar esto y parar. Salió del vestuario ante Suiza, calentó, salió a correr para celebrar los goles con sus compañeros. Llamó a sus compañeros para agradecerles el esfuerzo... pero salió que se marchó solo. Dejemos a Cristiano Ronaldo en paz”.