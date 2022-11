El ‘Pibe’ Valderrama opinó sobre la derrota abultada de Costa Rica ante España: “Me decepcionó, pensé que tenía más”

La derrota de Costa Rica ha dejado mucho de qué hablar en el mundo del deporte, ya que el abultado marcador no es como muchas personas se lo esperaban.

“Me decepcionó, pensé que tenía más, pero son partidos que pasan y le tocó la más dura. Costa Rica tiene que reponerse, el fútbol es ese. Si uno pierde hay que levantarse. Vamos a ver que los muchachos se repongan, pero no estuvo bien el partido de ellos”, declaró el ex jugador colombiano.

Valderrama fue un volante de muy buena técnica, participó en los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Fue incluido como miembro FIFA 100 por Pelé y ocupa el 39.º lugar en el ranking del mejor jugador sudamericano del Siglo XX publicado por la IFFHS en 2004.

