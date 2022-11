¡Encabezados por Keylor Navas y Bryan Ruiz! Luis Suárez da la lista final de Costa Rica para el Mundial de Qatar 2022

El técnico Luis Suárez ya tiene a sus 26 jugadores contemplados para el Mundial de Qatar 2022. El entrenador de la Selección de Costa Rica presentó su lista de los futbolistas ticos que estarán en la próxima cita mundialista.

El país centroamericano es la primera selección de América en presentar una lista definitiva para el próximo mundial. Luis Suárez brindó una conferencia de prensa desde San José, Costa Rica, en donde mostró detalles de su convocatoria para la próxima copa del mundo.

Había una gran duda sobre quiénes serían los afortunados en viajar a Qatar, ya que el único jugador que tenía un puesto fijo era el jugador Bryan Ruiz, el colombiano respondió enérgicamente que el único seguro hasta la fecha era él.

“Costó mucho porque no son solo 26 los elegibles, fueron muchas preguntas sobre que necesitábamos para los partidos, analizando la situación actual de cada uno de ellos, había que buscar ser lo más responsable posible y al final había que tomar la decisión. Tenía muchas dudas hasta hoy en la mañana.”, declaró el entrenador al momento de dar la lista en conferencia de prensa.

“Es un grupo enfocado en lo que quiere y que tiene muchas ganas, una propuesta que siempre he querido mejorar continuamente. Veo enfoque en el conocer los ejercicios que tienen, el profesionalismo, entrega por un país, inteligencia, liderazgo y me podría quedar hablando de un montón de cualidades que son las que me hacen enamorar de este grupo de jugadores”, indicó.

Costa Rica tendrá un último partido de ensayo en suelo nacional el próximo 9 de Noviembre cuando estén recibiendo a Nigeria para despedirse ante toda su gente, para luego ir a representar al país en la gran cita.