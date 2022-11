¡Con una gran sorpresa! Luis Enrique confirma la convocatoria de España para el Mundial de Qatar 2022

‘‘Ha sido una de las dudas hasta el último minuto. Nosotros apostamos por él antes que otros. Su nivel futbolístico es incuestionable, pero ha vivido un proceso difícil personal y futbolísticamente. No vino a la última convocatoria. Ha influido la ilusión que tengo en volver a recuperar la mejor versión de Ansu. ¿Está cerca? Lo veremos. Viéndolo entrenar lo veré. En el Barça ha jugado más, pero no se ha convertido en fijo por la competencia”, dijo Luis Enrique s obre el llamado del delantero.

El atacante azulgrana fue convocado por la ‘Roja’ en junio pasado para los partidos de la Liga de Naciones, en los que no llegó a jugar, pero no estuvo en la última convocatoria de septiembre pasado.

Sobre los jugadores descartados, el técnico explicó que ‘‘el mensaje es de agradecimiento. Sé que es una decepción. Merecían estar, pero solo entran 26. Si fuera un Mundial normal, integraríamos el capítulo físico en los ejercicios, pero a media temporada no vamos a trabajar a nivel físico. Tácticamente lo haremos sobre el campo si podemos y a través del video si no podemos. Los jugadores no saben si van a jugar. Va a ir en función de lo que veamos en los entrenamientos’’.

España llegará a Qatar el 18 de noviembre tras jugar el día anterior un último encuentro preparatorio contra Jordania en Amán.

La campeona en Sudáfrica 2010 encuadrada en el grupo E del Mundial. Iniciará su camino el 23 de noviembre frente a Costa Rica, antes de enfrentarse a Alemania el 27 de noviembre y cerrar la fase de grupos contra Japón el 1 de diciembre.

Convocatoria de España para el Mundial de Qatar

Porteros: Unai Simón (Athletic Bilbao), Robert Sánchez (Brighton/ENG), David Raya (Brentford/ENG).

Defensas: Aymeric Laporte (Manchester City/ENG), José Luis Gayá, Hugo Guillamón (Valencia) Jordi Alba, Eric García (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), César Azpilicueta (Chelsea) y Dani Carvajal (Real Madrid).

Centrocampistas: Rodrigo Hernández (Manchester City), Koke, Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Sergio Busquets, Pedri, Gavi (Barcelona) y Carlos Soler (PSG).

Delanteros: Pablo Sarabia (PSG), Nico Williams (Athletic Club), Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Yeremy Pino (Villarreal), Ferrán Torres, Ansu Fati (Barcelona), Marco Asensio (Real Madrid) y Dani Olmo (Leipzig).