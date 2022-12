El ‘extranjero’ de la selección de España en el Mundial: ‘‘No soy adicto al fútbol, no me gusta ver partidos’’

‘‘No soy un adicto al fútbol, no me gusta ver partidos”, reveló Laporte en diálogo con el diario inglés The Guardian. También aseguró que no ha visto los posibles rivales para los cruces de octavos de final si España consigue la clasificación este jueves ante Japón .

“Ni siquiera he mirado, no he hecho las predicciones. ¿Nos cruzamos con los del Grupo F? Pues no tenía ni idea. Si digo la verdad, cuando juego con el City ni siquiera sé a qué hora empiezan los partidos. Mi familia me llama y dice: ‘¿a qué hora jugáis mañana?’. Pues no sé”, cuenta el zaguero.

Eso sí, Laporte afirma que ninguna selección del Mundial es superior futbolísticamente a España. “Sinceramente, no he visto a nadie jugar mejor. En lo individual hay muchos equipos con grandes jugadores, pero en términos de fútbol, de juego, muy pocos como nosotros”.