La FIFA despide a la persona que es la voz del estadio en los partidos de la Selección de Argentina: La tonta razón

El influencer y streamer argentino había estado en todos los partidos de la Albiceleste y su labor consistía en estimular las previas, impulsar el canto durante el partido, anunciar las formaciones, contar antecedentes y escenarios del enfrentamiento, visualizar a los jugadores destacados y hasta presentar los goles.

El streamer salió a las redes sociales para hablar de su abrupto despido: “Desgraciadamente hoy la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juegue la Selección, sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos”.

No explicó qué sucedió en el duelo de cuartos de final para que el ente rector del fútbol mundial decidiera desvincularlo de las transmisiones, pero soslayó algunas irregularidades que pudieron haber intercedido en la toma de decisión.

Según trascendió, las razones son varias y obedecen a una manera, bien argentina de vivir los partidos: no respetar las zonas designadas, festejar los goles con fervor exagerado y emplear apodos de futbolistas cuando las reglas lo prohíben.

En diálogo con Urbana Play, Momo había narrado lo que pasó después del gol de Leo Messi contra México, en la segunda fecha del grupo C, un duelo determinante para las aspiraciones argentinas.

“De pronto vino un loco con un micrófono y me dijo ‘presentá el gol’. Me levantó y digo: ‘gol del número diez, el mejor jugador del planeta...’. Pero yo no tenía voz. Me dijeron, ‘mirá pibe que vos no podés festejar los goles’. Yo estaba tirado en el piso rezando, mirando al cielo, gritando el gol, al lado del mexicano que me vio sacado y revoleando una botella”, dijo.