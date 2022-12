“Hemos mostrado una vez más que nunca nos rendimos”, declaró Modric tras eliminar Brasil del Mundial de Qatar 2022

“Puede pasarle a cualquiera (fallar). A Rodrygo hay que felicitarle porque en este partido, y todo lo que significa, tener la fuerza y mentalidad para tirar el penal es para felicitarlo”, valoró el croata.

“Se lo he dicho, yo tenía 23 años cuando fallé mi penal en la tanda contra Turquía (en cuartos de final de la Eurocopa-2008)”, recordó. “No es fácil, pero eso le va a hacer más fuerte y va a coger más experiencia y fuerza para seguir y seguro que se va a hacer más fuerte. No pasa nada. Todos fallan. Le he dado ánimo y fuerza”, añadió.

Modric también tuvo buenas palabras para su arquero, Dominik Livakovic, quien hizo varias atajadas meritorias a lo largo del encuentro y detuvo el primer penal a Rodrygo.

“Otra vez estuvo impresionante pero no solo en la tanda. Ha mostrado que es un gran portero. Me alegro por él porque es también un chico maravilloso”, opinó.

“Nadie pensaba que podíamos llegar tan lejos pero lo importante es que entre nosotros teníamos fe, confianza”, aseguró. “Tenemos un equipo otra vez muy bueno, con jóvenes que han entrado y han traído otra calidad. Y ganar así te da una alegría tremenda y te da aún más confianza para lo que sigue”, cerró.