Vuelve Cristiano Ronaldo: hora, dónde ver y cuáles son los dos últimos partidos de los octavos de final de Qatar 2022

Y el partido que cerrará los octavos de final, será el de Portugal ante Suiza en el Lusail Iconic Stadium. Cristiano Ronaldo y compañía se han convertido en fuerte aspirante a alcanzar al menos las semifinales de Qatar 2022.

Hora y transmisión

Marruecos vs España (9:00 am- Tigo Sports y Televicentro)

Portugal vs Suiza (1:00 pm- Tigo Sports y Televicentro)

Receso

Después de que terminen los octavos de final, habrá un receso de dos días para que los ocho equipos supervivientes descansen hasta el viernes y sábado, momento en el que se celebrarán los Cuartos.