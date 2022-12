Kun Agüero se ‘pelea’ con famoso youtuber español que criticó a Argentina: ‘‘Y te lo digo acá, en la cara...’’

Del otro lado, Piqué y Llanos no entendían lo que estaba sucediendo entre los dos: “Yo no sé sí es de verdad o de mentira, si es actuación o si de verdad te tocó”, dijo el exdefensor del Barcelona .

“Si hace pelotudeces me caliento. Me da igual. A mí nadie me tiene que pedir perdón”, aseguró el Kun. Y luego fue directo: “Yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el orto. Nada más. Y te lo digo acá, en la cara”.

Seguidamente, DJ Mario le respondió: “No entiendo por qué Kun. No sé qué te he hecho”.

Y Agüero cerró la discusión: “Prefiero decírtelo acá, no pasa nada. Cada uno le gusta la gente como es”.