La insólita apuesta entre Wojciech Szczęsny con Lionel Messi en medio del partido Argentina - Polonia

“Aposté con Messi 100 euros a que el colegiado no lo iba a pitar. Así que perdí una apuesta con Messi. No se si está permitido y quizá me sancionen, pero no me importa”, dijo Szczęsny en la zona mixta.

POLÉMICA

La polémica acción de la pena máxima llegó en el minuto 37 del primer tiempo, cuando la selección de Argentina cobró un tiro de esquina desde la banda de la izquierda.

Seguidamente un futbolista de la Albiceleste cabeceó en el segundo palo que le dio un pase preciso a Lionel Messi quien ganó el balón en el aire; Wojciech Szczęsny lo golpeó y el 10 cayó en el suelo.

Segundos después Danny Makkelie fue al VAR a verificar la acción donde decidió señalar como lanzamiento de penal. Posteriormente el argentino lo falló tras gran atajada del polaco.