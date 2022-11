Gareth Bale y Ramsey llegarán tocados: la Selección de Gales presentó su lista de convocados para el Mundial Qatar 2022

Pese a no estar al 100% físicamente, los veteranos Gareth Bale y Aaron Ramsey lideran la lista sin sorpresas anunciada este miércoles por el seleccionador galés Rob Page para competir en el Mundial de Qatar.

Autor del gol que igualaba la final del campeonato norteamericano (MLS) para Los Angeles FC, que se proclamó campeón, Bale sigue siendo, pese a sus 33 años y sus problemas físicos que le impiden jugar con regularidad desde hace temporadas, el principal activo ofensivo de los Dragones.

“No está al 100% por el momento, pero no eso no me preocupa”, declaró Page sobre el exdelantero del Real Madrid. “Siempre responde en las grandes competiciones”, se justificó.

Tampoco llegará en su mejor momento el ex centrocampista del Arsenal y Juventus Aaron Ramsey, que ni siquiera es titular esta temporada en el Niza francés.