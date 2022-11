¿Fue su última convocatoria con España? La reacción de Luis Enrique y se acuerda de Piqué: ‘‘Me ha quedado macanuda’’

Luis Enrique anunció la convocatoria de 26 futbolistas que representarán a España en el Mundial de Qatar, donde buscarán levantar el segundo título de su historia para el país. La convocatoria oficial de la selección de España para Qatar-2022 Entre las grandes novedades se encuentra Ansu Fati, quien estaba en dudas debido a su poca participación con el Barcelona y dejó fuera a figuras como Sergio Ramos, que esta temporada ha tenido un subidón con el PSG tras superar sus molestias físicas. ‘‘Hemos utilizado a jugadores que nos han ayudado, pero que no van a poder estar en Qatar y por eso me quiero acordar de ellos y darles las gracias’’, arrancó diciendo el seleccionador español. La convocatoria ‘‘Me ha quedado una lista macanuda. El Mundial siempre ilusiona. Hay jugadores que deberían estar, pero tengo sensación de felicidad total por los jugadores que llevo. Más que una selección somos un equipo. Vamos a dar guerra en Qatar. De miedo no vamos a morir’’.

Selección joven ‘‘No me preocupa. Están acostumbrados a soportar la presión. No miro los clubes. Muchos de estos siete del Barcelona jugaron antes en la selección”. El llamado de Ansu Fati ‘‘Ha sido una de las dudas hasta el último minuto. Nosotros apostamos por él antes que otros. Su nivel futbolístico es incuestionable, pero ha vivido un proceso difícil personal y futbolísticamente. No vino a la última convocatoria. Ha influido la ilusión que tengo en volver a recuperar la mejor versión de Ansu. En el Barça ha jugado más, pero no se ha convertido en fijo por la competencia’’. Las ausencias ‘‘El mensaje es de agradecimiento. Sé que es una decepción. Merecían estar, pero solo entran 26. Si fuera un Mundial normal, integraríamos el capítulo físico en los ejercicios, pero a media temporada no vamos a trabajar a nivel físico. Tácticamente lo haremos sobre el campo si podemos y a través del video si no podemos. Los jugadores no saben si van a jugar. Va a ir en función de lo que veamos en los entrenamientos’’. No ve límites en la selección ‘‘Vamos a intentar jugar siete partidos. La afición está volcada e ilusionada, cosa que antes no sucedía’’.

¿Última lista? ‘‘No voy a contestar porque me centro en el día a día. Mi objetivo, tal y como me dijo el presidente al acceder este cargo, era volver a tener una selección competitiva. Siempre hemos jugado a lo mismo, a tener mas el balón que el resto. Ese es el camino. Me acuerdo ahora de mis seleccionadores. No tengo dudas. No hay mejor seleccionador en la historia del fútbol mundial’’. ¿España tiene la mejor selección? ‘‘Lo veremos, pero seguro que no seremos una pareja cómoda de baile para nadie. Morata es un nueve claro, Asensio, Dani Olmo, Ferran, Ansu... todos pueden jugar por dentro. El punto crítico con Asensio fue en la anterior convocatoria. Cumplió en todo. Ahora está siendo decisivo en su equipo. Puede jugar en banda derecha e incluso por dentro. Es un jugador muy completo’’. Sergio Bustques ‘‘Mi objetivo es convencer a Busquets para que juegue otro Mundial más. No veo a ningún pivoté mejor que él para jugar a lo que queremos nosotros’’.