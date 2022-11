Luis Suárez se la devuelve a Luis Enrique en la previa del España - Costa Rica: “No es el mejor entrenador, yo lo soy”

Luis Fernando Suárez es firme en la postura de los jugadores de Costa Rica. Ser campeones del mundo en Qatar 2022 es una misión posible la escuadra centroamericana.

En entrevista con Caracol Radio, el entrenador colombiano, que dirigirá su tercera Copa del Mundo tras hacerlo en 2006 con Ecuador y 2014 con Honduras, destacó el talento invididual del futbolista tico, que según su criterio, no debe minimizarse ante sus rivales del Grupo E que son España (miércoles 23), Japón (domingo 27) y Alemania (jueves 1 de diciembre).

“Es cierto, y a mí me parece que eso es lo importante de un brasilero, de un argentino, es que ellos se la creen nosotros no nos la creemos, ¿Por qué no creérsela? Ahorita estaba hablando con esa situación, lo del caso de Alphonso Davies, saber su forma de vivir, crecer en un campo de refugiados, y hoy está pensando en jugar el Mundial y ganarlo. Esa noticia en Centroamérica impactó, y de verdad lo es”, dijo Suárez al medio colombiano en la víspera de su debut en Qatar.

El estratega de Costa Rica no dejó pasar la oportunidad de devolverle a Luis Enrique, técnico al mando de su rival de turno, su mediático “no hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial” cuando este anunció la convocatoria mundialista de España.

Suárez mencionó que: “Él no es el mejor, es el segundo, yo soy el mejor. En ese sentido uno debe creerse el mejor, si uno va a pensar que yo no sé nada, que mis entrenamientos no sirven, no estoy haciendo absolutamente nada. Valoro mucho lo que dijo, se puede tomar de muchas maneras, me parece que dijo lo mejor, pero dijo algo equivocado, el mejor soy yo”.