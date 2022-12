¡Mano dura! La decisión de la FIFA sobre Mateu Lahoz y estos son los árbitros que siguen activos en el Mundial de Qatar 2022

Ya sea por su nacionalidad o por el rendimiento demostrado en lo que va del certamen, hay 24 árbitros que la FIFA no tendrá en cuenta para los cuatro partidos que restan.

Desde el inicio de la Copa del Mundo quedó en bien claro cual era la bajada de línea de la FIFA para los árbitros: frenar el juego ante choques de cabezas, cobrar mucho y añadir aún más. Esto no evitó que haya polémicas de todo tipo en los partidos.

Tras el duelo entre Portugal y Marruecos, el argentino Facundo Tello quedó en la mira de los eliminados. Los europeos se quejaron por dos situaciones: un supuesto penal sobre Bruno Fernándes (no lo cobro y el VAR avaló su decisión) y el tiempo que añadió en el complemento (ocho minutos). Esto desató la furia de los portugueses, que, enojados por el batacazo marroquí, se desquitaron con el juez. Sin embargo, Tello no dirigirá más en lo que resta de la Copa del Mundo porque la Selección Argentina sigue en competencia y no por su rendimiento.