La inesperada petición de Memo Ochoa tras quedar eliminado con México en la fase de grupos de Qatar 2022

Cabe recordar que los aztecas no disputarán las próximas eliminatorias ya que son sede junto a Estados Unidos y Canadá .

La selección mexicana consumó el miércoles un nuevo fracaso en el Mundial. Pese a que venció a Arabia Saudita generando mucho fútbol, el equipo azteca quedó eliminado en la fase de grupos por la diferencia de goles con Polonia en el grupo C.

Valoración

‘‘Frente a Polonia competimos muy bien con una selección que se encerró, después ante Argentina muchos dicen del planteamiento, pero estuvo bien, porque si lo sacas 0-0 se hubiera dicho que estuvo muy bien y una genialidad de Messi cambió el rumbo y hoy el equipo se entregó, metió y corrió, creamos oportunidades, pero no estuvimos finos. Es una lástima, el equipo sudó la playera hasta el final”, arrancó diciendo Memo Ocho tras la eliminación.

¿Es un retroceso lo hecho en Qatar 2022?

“Yo creo que sería un error y es un error que nos pasa cada cuatro años, decir oye el ciclo se acabó y hoy empiezas de cero, yo creo que ese es uno de los errores que por experiencia me ha tocado vivir, hay jóvenes que jugaron su primer mundial, hay jóvenes que ganarán experiencia y que habrá que mantenerlos y llevarlos para el próximo mundial porque no va a ser sencillo, no se va a jugar eliminatoria’’.

Su petición: no jugar amistosos en EUA

‘‘Solamente vamos a jugar la Copa Oro que todos sabemos el nivel que tiene, ojalá que podamos conseguir jugar en la Copa Asia, Copa América y no jugar solamente los amistosos en Estados Unidos. Eso no nos va a beneficiar. Hay cosas buenas, no hay que destruir, cosas para sumarle y que hay gente con talento que va a tener que apretar porque hay selecciones que se preparan más como lo mostró Arabia, que dio la sorpresa’’.