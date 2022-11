Las palabras de Messi luego de vencer a México en el Mundial y aclara lo de su tobillo: ‘‘Se dijeron tantas cosas...’’

Asimismo recordó lo que sucedió en el debut y que los había complicado en el Mundial. ‘‘Nos costó mucho el primer partido. Es normal, porque hay muchos condicionantes, muchos chicos que jugaban su primer Mundial, el horario... No son excusas pero no salimos como teníamos que salir. Así y todo fueron dos jugadas aisladas que nos hicieron perder ese partido, porque tuvimos muchas situaciones que por centímetros no nos pusimos 2-0 y hubiese sido otro partido totalmente”.

Falsa alarma de su tobillo

Seguidamente, Messi dedicó unos minutos para aclarar los rumores sobre una supuesta lesión de tobillo y hasta se tomó con humor el hecho de que sufrió una torcedura ante Arabia Saudita en el último minuto.

“No sé por qué se dijeron tantas cosas. El otro día se hablaba de mi tobillo y no tenía nada, pero en el último minuto me lo doblé. Parece a propósito (risas). Se dijo toda la semana, no tenía nada y en el último minuto del primer partido me lo doblé. Pero está bien, después entrené normal, a la par del grupo y en ningún momento solo”, cerró.