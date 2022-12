La respuesta de Messi a periodista que lo dejó al borde de las lágrimas tras emotiva confesión (VIDEO)

Lionel Messi tuvo una actuación descomunal contra Croacia en las semifinales de la Copa del Mundo de Qatar 2022. El argentino guió a su selección a la victoria 3-0 para estar en la final.

Tras su brillante actuación la Pulga recibió un mensaje de gratitud y reconocimiento mientras dialogaba con la prensa. Fue de la periodista Sofía Martínez, quien trabaja para la TV Pública de país pampero.

En en final de la charla la chica dijo a Messi: “Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo”, comenzó.

Y siguió de forma muy emotiva: “No hay nene que no tenga la remera que no sea la original o la trucha, de verdad marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Así que muchísimas gracias, capitán”.

Messi la miraba a los ojos y estaba al borde de las lágrimas, el crack tuvo una respuesta y dio muchas gracias por el cariño que le han brindado siempre.