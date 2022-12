Futbolista al que Messi llamó “Bobo” responde nuevamente tras la polémica en el Mundial de Qatar

Uno de los momentos más icónicos que dejó el Mundial de Qatar 2022 fue el “¿Qué miras bobo? anda palla” de Lionel Messi a anda Wout Weghorst, jugador de Países Bajos.

Ahora, el futbolista del Besiktas, habló nuevamente de la situación con Messi, dejando claro que él nunca buscó faltarle al respeto.

“Quería presentarle mis respetos después del partido, pero él no estaba dispuesto. Bueno, me tomo como un bonito cumplido que ahora sepa mi nombre. Significa que he hecho algo bien”, dijo.

Y agregó: “Luché contra Messi y hubo algunos momentos entre nosotros. Creo que les sorprendimos. Pero le tengo mucho respeto. Es el mejor, o uno de los mejores jugadores de la historia”.