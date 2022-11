Neymar se pronuncia en redes sociales tras su lesión: “soy un hijo del Dios de lo imposible y mi fe no tiene fin”

El jugador del PSG escribió en su cuenta Instagram, donde dejó un sentido mensaje al conocer los días que no estará con la verdeamarela en Qatar 2022.

“El orgullo y el amor que siento por llevar esta camiseta es inexplicable. Si Dios me diera la oportunidad de elegir un país para nacer, sería Brasil. Nada en mi vida fue regalado o fácil, siempre tuve que correr tras mis sueños y mis metas. Nunca deseé el mal a nadie, sino que ayudé a los necesitados. Este día se convirtió en uno de los más difíciles de mi carrera... y otra vez en un Mundial”, redactó la estrella de los cariocas.

Por otra parte, aseveró que nunca se dará por vencido ante diversos obstáculos que le pone la vida ya que es un hijo de Dios.

“Estoy lesionado, sí, es aburrido, me va a doler, pero estoy seguro de que voy a tener la oportunidad de volver porque voy a hacer todo lo posible para ayudar a mi país, a mis compañeros y a mí mismo. ¿Tanto tiempo para esperar a que el enemigo me derribe así? ¡Nunca! Soy un hijo del Dios de lo imposible y mi fe no tiene fin”, dice la parte final del escrito.