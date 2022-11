Francia-México y un clásico sudamericano: según las apuestas, así quedarían los octavos de final de Qatar 2022

Estamos a pocos días de que empiece el Mundial Qatar 2022 y las 32 selecciones se preparan para llegar de la mejor manera a la fiesta grande del fútbol. No todas llegan como favoritas, pero si con el mismo sueño.

La Copa del Mundo inicia el 20 de noviembre, con el partido inaugural entre la anfitriona, Qatar y Ecuador , cuya participación en el campeonato se puso en duda por el caso de Byron Castillo. Y terminará el 18 de diciembre, partido donde se conocerá quién es la nueva campeona del Mundo.

El Mundial Qatar 2022, ya se juega en la casa de las apuestas, donde millones de aficionados ponen en juego su suerte y dinero a partir de lo que creen o lo que puede llegar hacer una selección en el torneo.

Según los datos por las casas de apuestas, las 10 selecciones favoritas a quedar campeona del mundo son: Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España, Alemania, Países Bajos, Portugal Bélgica y Dinamarca.

Debido a esta información de la casas de apuestas, se pueden armar los posibles octavos de final del Mundial de Qatar. Es decir, los dos clasificados por grupo para dicha instancia y el orden de los pasajes para confeccionar esa instancia del certamen.

CLASIFICADOS A OCTAVOS DE FINAL, SEGÚN LAS APUESTAS

Grupo A: Países Bajos y Senegal.

Grupo B: Inglaterra y Estados Unidos.

Grupo C: Argentina y México.

Grupo D: Francia y Dinamarca.

Grupo E: España y Alemania.

Grupo F: Bélgica y Croacia.

Grupo G: Brasil y Serbia.

Grupo H: Portugal y Uruguay.

ASÍ QUEDARÍAN LOS OCTAVOS DE FINAL

(1A) Países Bajos vs (2B) Estados Unidos.

(1C) Argentina vs (2D) Dinamarca.

(1D) Francia vs (2C) México.

(1B) Inglaterra vs (2A) Senegal.

(1E) España vs (2F) Croacia.

(1G) Brasil vs (2H) Uruguay.

(1F) Bélgica vs (2E) Alemania.

(1H) Portugal vs (2G) Serbia.