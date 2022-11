¡Otra restricción! La amenaza de Qatar a protestas de jugadores por el trato a la comunidad LGTBIQ+

Una nueva controversia se dio este domingo. El diario The Telegraph informó que la FIFA amenazó a la Federación de Inglaterra con amonestar a Harry Kane en el partido contra Irán, en caso de que use el gafete “OneLove” en apoyo a la comunidad LGBTIQ+.

“Le ha dicho que sus regulaciones no permiten que Harry Kane use el brazalete ‘OneLove’ diseñado para expresar solidaridad con las personas marginadas, incluida la comunidad gay criminalizada, en la final de la Copa del Mundo de Qatar...” señala el comunicado.

Del mismo modo, se informó que le advirtieron a la Federación en que si su capitán podría recibir tarjeta amarilla antes de comenzar el partido si es que porta el mismo mensaje en el brazalete.

LO USARÁ

Harry Kane decide correr el riesgo en el estreno de este lunes con la selección inglesa: “Siento que hemos dejado en claro como equipo, como personal y como organización que queremos usar el brazalete”.

“Sé que la FA está hablando con la FIFA en este momento”, comentó el delantero del Tottenham y añadió: “Estoy seguro de que mañana, a la hora del partido, tendrán su decisión. Hemos dejado claro que queremos usarlo”, dijo el capitán de la Selección inglesa.

OTROS PAÍSES LO HARÁN

Por su parte, el presidente de la Federación alemana, Bernd Neuendorf, expresó: “Nos quedaremos con la posición europea. Jugaremos con él y mañana Inglaterra, Gales y Holanda jugarán con él”, finalizó.