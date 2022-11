La viral broma de Luis Enrique sobre el noviazgo que tiene un jugador de España con su hija: “Si no ella me mata”

Luis Enrique bromeó sobre ello cuando fue preguntado en el stream sobre el jugador de la selección en el que le gustaría reencarnarse como en su día Vicente del Bosque eligió a Sergio Busquets.

La respuesta del asturiano fue irónica al elegir a Ferran Torres, su yerno, como su prolongación en el campo, añadiendo un gracioso “si no mi hija me agarra y me corta la cabeza”.

A Ferran, futbolista del Barcelona, le consultaron en conferencia de prensa respecto a lo mencionado por su entrenador y suegro, contestando a la altura sobre si había presión tras su respuesta.

“Para nada, ya conocemos al míster, es muy bromista y fue una cosa del stream, una broma”, aseguró.