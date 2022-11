Karim Benzema tras quedar fuera del Mundial de Qatar 2022: “En mi vida nunca me he rendido”

El delantero del Real Madrid, Karim Benzema, es una de las notables ausencias en el campeonato mundial de Qatar 2022. El jugador no podrá ser de la partida y ha dejado la concentración de Francia.

Benzema sufrió un desgarro muscular que le alejó de la que iba a ser su segunda participación en Mundiales tras Brasil 2014, donde logró marcar tres goles, dos de ellos a Honduras.

Tras la noticia, el jugador salió en sus redes para mostrar su dolor. “En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran mundial. Gracias por todos sus mensajes de apoyo. ¡Allez les bleus!”, escribió.