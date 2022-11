¡A madrugar! Así se jugará la jornada del lunes en el Mundial de Qatar 2022; debuta Estados Unidos

Ese mismo día arranca la acción del grupo B, Inglaterra a las 7:00 de la mañana enfrenta a Irán. Los ingleses son favoritos para llevarse los tres puntos.

Cierran la jornada Gales vs Estados Unidos, los gringos son los primeros de Concacaf en tener actividad en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

JUEGOS DEL LUNES 21 DE NOVIEMBRE

Inglaterra vs Irán (7:00 A.M)

Países Bajos vs Senegal (10:00 A.M)

Gales vs Estados Unidos (1:00 P.M)