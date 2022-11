¡A madrugar para ver a Messi! Así se jugará la jornada del martes en el Mundial de Qatar; debutan Argentina y México

GRUPO C

Pero para ver a Messi y compañía hay que levantarse temprano. La Selección de Argentina debutará ante Arabia Saudita en la primera fecha del grupo C a las 4:00 am en el Lusail Iconic Stadium.

La Albiceleste llega a Qatar como una de las favoritas a conseguir el Mundial y es que su máxima figura, Leo Messi, está en su mejor momento y podría ser su último baile en Mundiales.

En ese mismo grupo se encuentran Polonia y México, quiénes se enfrentarán a las 10:00 am. Los Aztecas saben que es un partido muy importante para lograr el liderato, pero no lo tendrá tan fácil. Los polacos tienen a Robert Lewandowski, quien llega ilusionado a pasar de fase de grupos.

GRUPO D

Ese mismo día a las 7:00 am, Dinamarca se mide ante Túnez en el grupo D de Qatar 2022. Y a la 1:00 pm debutará la vigente campeona del mundo, Francia contra Australia.

Los franceses llegan mermados por las lesiones de: Kimpembe, Pogba, Kanté, Nkuku y el Balón de Oro, Karim Benzema.

TRANSMISIÓN

Argentina vs Arabia Saudita (4:00 am- TVC y Tigo Sports)

Dinamarca vs Túnez (7:00 am- TVC y Tigo Sports)

México vs Polonia (10:00 am- TVC Plus y Tigo Sports)

Francia vs Australia ( 1:00 pm- TVC y Tigo Sports)