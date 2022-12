Qatar 2022: Así se ve el homenaje que la FIFA preparó A Pelé con mensajes de apoyo en drones sobre Doha

En la ciudad de Doha se ha presentado un mensaje de apoyo para la leyenda brasileña, ya que actualmente se encuentra mal de salud. Con la ayuda de drones se realizó una figura con la mítica camiseta de Brasil con el número 10 de Pelé.

El momento fue captado por muchas personas en Doha. Además de formar la playera con la 10 que el ex jugador siempre utilizó, también es espectáculo formó el mensaje “Pelé, get will soon” (que te mejores pronto).