Revelan la verdadera razón del escándalo en la selección de Francia tras finalizar el Mundial de Qatar 2022

Después de que el diario L’Equipe desvelara todo el conflicto entre Didier Deschamps y Karim Benzema, el influyente periodista francés Romain Molina ha destapado una atmósfera tóxica a partir de informaciones que vinculan a Antoine Griezmann y el portero Hugo Lloris principalmente.

De acuerdo a información que desarrolla Molina, el del Atlético de Madrid y el Tottenham vieron con buenos ojos la marcha de Benzema del Mundial-2022 a consecuencia de la lesión en el cuádriceps del muslo izquierdo que apartó al delantero del Real Madrid cuando faltaban apenas horas para la jornada inaugural.

Tanto estos jugadores como los responsables de la Federación Francesa de Fútbol se enteraron del adiós de Benzema a la Selección en el avión que les estaba trasladando a París desde Doha, según explica L’Equipe.

Y el periodista en otro reporte da cuenta de la tensión de Griezmann cuando volvió Karim a la Selección.

“Hubo reuniones con Giroud, Griezmann, Lloris, Pogba... ‘Los Cuatro’. Y no le dicen un ‘sí’ o un ‘no’ a Deschamps sobre la vuelta de Benzema (a la selección francesa). Pero, en realidad, no están muy contentos, lo cual es entendible porque Francia ganó el Mundial y un grupo se formó por lo que los muchachos podrían decir ‘es nuestro equipo, etc, y ‘si un jugador llega...’. Podemos entenderlo, Francia fue campeona del mundo. Pero estos señores no estaban especialmente molestos porque Benzema sea un mal tipo, no, sino porque Griezmann, Pogba estaban preocupados por los seguidores”.

Y añade: “Había un problema para Griezmann en que se ponía demasiado énfasis en Benzema. Hubo casi hasta una reunión del Comité Ejecutivo de la selección francesa por las visualizaciones en Twitter antes de la Eurocopa porque el señor Griezmann no estaba contento viéndose tan poco en redes”, dice el comunicador.