Rivaldo le da la espalda a Brasil y desea que la Argentina de Leo Messi gane la Copa del Mundo

Argentina se clasificó el martes pasado a la gran final del Mundial de Qatar 2022, luego de haber derrotado por 3-0 a Croacia en las semifinales con un doblete de Julián Álvarez y anotación de Leo Messi.

La Albiceleste le pasó por encima a Croacia, equipo que fulminó el sueño de la Selección de Brasil, quiénes llegaban como favoritas, pero terminó siendo un ‘fracaso’.

Los aficionados de la VerdeAmarela no quieren ver que Messi y a la Albiceleste se coronen campeones. Hace unos días, el ex delantero brasileño, Ronaldo Nazário, dijo que deseaba que Argentina no gane el Mundial.

Pero esta tarde, una leyenda brasileña, Rivaldo, compartió a través de sus redes sociales el deseo de ver a Messi campeón.

“Ya no tenemos a Brasil ni a Neymar en esta final, así que voy con Argentina. No hay palabras para ti, Leo Messi. Merecías ser campeón de un Mundial antes, pero Dios sabe todas las cosas y te coronará este domingo, te mereces este título por la persona que eres y por el maravilloso fútbol que siempre has jugad