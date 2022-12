Scaloni se emociona previo a la final del Mundial: la pregunta que lo hizo llorar en plena entrevista

Lionel Scaloni vive días muy especiales en Qatar. A sus 44 años es el técnico más joven del Mundial y este domingo tiene la posibilidad de quedar campeón del mundo si sus jugadores logran vencer a Francia en la final.

Brutal: todos los récords que puede romper Messi en la final del Mundial

El seleccionador de la Albiceleste no pudo ocultar su felicidad en las horas previas. La periodista Sofía Martínez, que hace pocos días fue viral por entrevistar y emocionar Leo Messi, le preguntó qué le diría a sus futbolistas cuando termine la Copa del Mundo.

Scaloni intentó responder con normalidad, pero luego la emoción lo abrazó y no pudo contener las lágrimas: “Les agradezco a mis jugadores, no hay otras palabras. Sé que cualquier argentino diría lo mismo. Y yo ya me emociono... lo dieron todo. Esperemos coronarlo. Y si no es así, que estén orgullosos. Es un momento para disfrutar. Yo estoy disfrutando, a mi manera, pero disfrutando”.