Qatar se queda sin Shakira: las razones por las que no cantará en la ceremonia inaugural del Mundial 2022

Shakira , quien hace una semana se especuló que sería la cara prinicipal en la fiesta del domingo 20 de noviembre previo al Qatar vs Ecuador , hizo conocer esta decisión a su entorno que se encargó de notificarlo; ella todavía no se pronuncia oficialmente, pero todo indica que así será.

“Las informaciones publicadas hasta el momento acerca de su participación y su posterior cancelación se han basado en rumores e información no oficial”, indicaron a la agencia EFE fuentes cercanas a la cantante cafetera.

Distintos medios confirman que la razón principal, y la más lógica, por la que la intérprete del reciente éxito “Monotonía” decidió desestimar su presentación en el show mundialista se debe a las críticas que ha recibido por cantar en un país que no respeta los derechos humanos de las mujeres ni de las comunidades LGBTIQ+.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman si tenga algún papel a lo largo del Mundial”, aseguró Adriana Dorronsoro, colaboradora del canal Telecinco de España, que explica que tomó la decisión a solo días del arranque de la Copa.