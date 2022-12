Un conocido del fútbol hondureño reveló cada detalle de cómo vivió Salvador Bilardo los partidos de Qatar 2022

“En la misma mesa no creo que esté, ellos tienen una carrera y marcaron una época. Hoy me vale que la gente esté contenta”, continuó el oriundo de Pujato, quien ya había celebrado el título de la Copa América 2021 frente a Brasil en el Maracaná y la Finalissima ante Italia en Wembley.

En la propia señal deportiva, a Lionel Scaloni le mostraron esta imagen y su reacción fue a pura emoción. “¡Qué bueno, qué bueno!. Un adelantado. Él y el Flaco Menotti. Un agradecido, nacimos viéndolo a ellos y no me puedo imaginar estar ahí. Le agredezco que esté viviendo este partido, un momento inolvidable”, reconoció el entrenador de 44 años.

Incluso se dijo que estaba entusiasmado con su rendimiento, según informó en testimonios radiales Miguel Lemme, (ex entrenador del Marathón de Honduras) su ex ayudante de campo en Estudiantes de La Plata entre 2003 y 2004, la última vez que el Narigón dirigió al Pincha.

Bilardo padece desde mayo de 2018 el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa. En ese momento debió ser internado de urgencia. Desde entonces, se encuentra asistido las 24 horas por un equipo de profesionales.

Lemme, además de haber trabajado con Bilardo es amigo suyo, y en mayo de 2021 reveló que la familia decidió no informarle los fallecimientos de Diego Maradona ni de José Luis Brown.

“Me preguntó ‘¿dónde está el 10?’ y yo enseguida le contesté que no sabía dónde andaba ese loco”, informó Lemme en ese entonces.

El Doctor también recibió la visita de sus ex dirigidos en la selección argentina y en una reciente entrevista con Infobae, el ex volante Ricardo Giusti indicó que “Carlos está ahí, con un estado relativamente bueno. Está en su departamento, acompañado. No es el mismo de antes obviamente, no tiene las ganas de antes, pero dentro de lo que tuvo, una lesión seria en el cerebro, está bien”, concluyó.