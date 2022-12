Vinicius Júnior le pide perdón a Brasil y adelanta que conquistará la Copa del Mundo en 2026 con la selección de Brasil

Asimismo, reveló que ha derramado lágrimas desde el segundo que su selección quedó eliminada. Además, mencionó que ayer viernes fue el peor error de su vida.

MENSAJE DE VINICIUS

Lloré en el campo, lloré en el vestuario, lloré sola en el avión, lloré al llegar a casa y lloraré cada vez que pienso en lo cerca que estuvimos... El peor día de mi vida, sin duda, estoy tan triste. Escribí ese texto un par de veces y luego lo borré.

No hay palabras para explicar la frustración, pero las lágrimas quedan. La sonrisa se ha ido y lleva tiempo encontrarla de nuevo. Pero me encanta el fútbol y me dará nuevas oportunidades para poner a Brasil donde realmente se merece: en la cima.

El plan de Dios es mayor que nuestro plan. Volveremos más fuertes que nunca. Brasil, mil disculpas. Fallamos en este momento y nos decepcionamos, lo siento... Gracias a todos por sus deseos y cariño. ¡¡¡Te han jodido!!! United Brasil conquistará el Hexa en 2026. Toma nota.