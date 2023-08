Cómo hacer apuestas deportivas si estás en USA

Cada vez más fanáticos se interesan por las apuestas deportivas por internet y aquellos que se han trasladado a los Estados Unidos no son una excepción. Sin embargo, las leyes en USA siempre son complicadas y pueden intimidar a muchas personales a la hora de probar suerte con sus deportes favoritos.

El hecho es que apostar por internet es legal en USA a nivel federal, pero luego son cada uno de los estados los que deben permitirlo en sus áreas geográficas. Esto quiere decir que dependiendo de dónde estés podrás o no hacer apuestas deportivas que incluso en dos estados donde se permiten las apuestas deportivas, las casas de apuestas legales pueden ser diferentes.

Pasos para hacer apuestas deportivas si estás en USA

Por tanto, para poder hacer apuestas deportivas, el primer paso es encontrar una casa de apuestas autorizada en el estado en el que estás.

A continuación, tendrás que registrarte en la web de la plataforma de apuestas, ya que en USA está prohibido apostar en línea de forma anónima. En este paso, el mejor consejo es que uses datos correctos para registrarte. Toma en cuenta que al momento de hacer un retiro de tus ganancias, la web de apuestas te pedirá que verifiques tu identidad para confirmar que nadie te está robando y si usaste datos falsos, no podrás demostrarla con lo que no podrás hacer el retiro.

El siguiente paso es hacer un abono a tu cuenta de apuestas. A día de hoy, todas las casas de apuestas de USA aceptan pagos con tarjetas VISA o MasterCard. Además, ya dependiendo de cada casa de apuestas, suelen ofrecer otros métodos de pago alternativos para que los usuarios disfruten de más variedad.

Normalmente, el dinero solo tarda unos segundos en verse reflejado en la cuenta de apuestas desde el momento del pago. Una vez aparezca, el usuario puede comenzar a apostar.

La siguiente acción es buscar una cuota interesante. Para facilitar las cosas a los usuarios, las casas de apuestas organizan los mercados por deportes y competiciones, de modo que para apostar en la NBA, normalmente, habrá que hacer clic en Basquetbol, luego en Estados Unidos y luego en NBA. No obstante, las competiciones más populares como NBA, NFL, etc. pueden aparecer directamente en la pantalla para que sea más cómodo.

Al hacer clic en la competición, se despliegan los próximos juegos que se van a disputar y al lado del nombre de cada equipo verás un valor, llamado cuota o momio, que representa el pago por esa opción.

Simplemente hay que hacer clic en la cuota que se quiera y esto activará el boleto de apuestas que aparecerá en la parte de debajo de la pantalla del celular. En él hay una cajita para ingresar el valor de la apuesta que se quiere hacer.

Una vez está todo listo, el último paso es hacer clic ene l botón de apostar. Habitualmente, tras hacer clic, las casas de apuestas piden una confirmación para que el usuario tenga la oportunidad de chequear que ha seleccionado la cuota correcta y ha escrito el valor de apuesta que realmente quería.

Una vez realizada la apuesta, esta ya no se puede modificar. Habrá que esperar a que se celebre el juego o evento. Si se gana, las casas de apuestas de USA pagan automáticamente las apuestas en el balance de apuestas de la web sin que el usuario tenga que reclamarlo.