Diunsa se proclama “La Sede Oficial” de los hondureños para el Mundial 2026

Con la fiebre del Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, Diunsa ha dado el pitazo inicial a su campaña más esperada: “La Sede Oficial”. Esta ambiciosa propuesta invita a las familias hondureñas a dejar de ver los estadios como lugares lejanos y convertir sus propias casas en el mejor escenario posible para disfrutar de cada minuto de la máxima fiesta del fútbol internacional. La estrategia parte de un concepto emocional y cercano: durante el torneo, la verdadera sede no está solo en las canchas extranjeras, sino en el calor del hogar. Diunsa se posiciona así como el aliado estratégico donde los aficionados encontrarán absolutamente todo lo necesario para equipar sus espacios y vivir una experiencia inmersiva, profesional y cargada de comodidad.

Para lograr este objetivo, la tienda ha desplegado una impresionante variedad de productos en categorías clave. Desde pantallas de última generación y sistemas de sonido de alta fidelidad, hasta electrodomésticos para preparar bocadillos, muebles confortables y artículos de decoración, la oferta está diseñada para renovar salas y terrazas de cara a las reuniones que marcarán el calendario deportivo. El factor de autenticidad es un pilar fundamental de esta campaña. Los seguidores del deporte rey podrán adquirir en las tiendas Diunsa los productos oficiales del torneo, destacando las codiciadas camisetas de la marca Adidas y el balón oficial del Mundial 2026. Estos artículos de alta calidad permiten a los hondureños vestir los colores de su pasión y sentir la emoción del juego de forma tangible.