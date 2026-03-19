Diunsa se proclama “La Sede Oficial” de los hondureños para el Mundial 2026

Mario Alejandro Faraj, gerente de mercadeo de Diunsa, destacó el propósito detrás de este lanzamiento al afirmar: “Queremos que cada hogar en Honduras se convierta en una sede oficial durante el Mundial. En Diunsa encuentran todo lo necesario para vivir cada partido con emoción, comodidad y la mejor experiencia posible junto a sus seres queridos”.Más allá de la venta de productos, “La Sede Oficial” busca exaltar los valores de unidad y celebración que definen a la sociedad hondureña. Al reafirmar su compromiso con la calidad y la variedad, Diunsa asegura que cada gol y cada jugada se vivan con una intensidad sin precedentes, consolidándose como el destino preferido para equipar la pasión futbolística en todo el país.