Excel revoluciona el segmento familiar con el lanzamiento de la nueva Pilot 2026

Para celebrar este lanzamiento, Honda organizó un evento exclusivo que incluyó una elegante cata de vinos para clientes selectos. Durante la velada, los asistentes exploraron de cerca los atributos del SUV, viviendo una experiencia de marca que fusionó la sofisticación de la Pilot con el espíritu de aventura que la define globalmente.Finalmente, Hugo Flores, Gerente de Mercadeo en Excel Honduras, destacó que la Pilot 2026 refleja fielmente los valores de innovación y calidad de la marca. El modelo ya se encuentra disponible en las salas de venta de Excel a nivel nacional, contando con el respaldo y la garantía de una de las distribuidoras más importantes de la región.