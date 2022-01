$!Xiomara Castro asume presidencia de una Honduras pobre y endeudada, pero optimista

En tanto, el rebelde Jorge Cálix , quien también se había proclamado titular del Legislativo respaldado por opositores de derecha y una veintena de disidentes de Libre, aún no respondía a la oferta de asumir un cargo dentro del gobierno. No obstante, publicó una foto suya con Castro y dijo estar seguro de que “transformará a Honduras”.

La vicepresidenta Harris dijo que su visita a Tegucigalpa será “una oportunidad” para profundizar la cooperación en temas clave, “desde la lucha contra la corrupción hasta la recuperación económica”.

El taiwanés Lai también se encontrará con Castro, cuyo país es uno de los últimos aliados diplomáticos que la isla asiática tiene en Centroamérica, además de Guatemala.

MINUTO A MINUTO DE LA TOMA DE POSESIÓN DE XIOMARA CASTRO

1:05m Xiomara Castro, portando la banda de presidenta de Honduras, de la maño de su nieta, abandona el estadio, no sin antes saludar a todos los ciudadanos que se dieron cita.

1:03pm Xiomara Castro termina su discurso entre aplausos y ovaciones. Expresó mano dura contra el crimen y corrupción. Además, dejó claro que le dará todo el poder al pueblo para decidir s futuro.

En estos momentos Xiomara Castro pide a los secretarios y miembros de su gabinete a prestar el juramento.

“Mujeres hondureñas. No les voy a fallar. Voy a defender sus derechos, cuenten conmigo. ¡Hasta la victoria, siempre!”.

“Le he ordenado al ministro de relaciones exteriores que envíe una comunicación a Naciones Unidas solicitando apoyo de frente contra la corrupción”.

“Ordeno se le restituya la nacionalidad que se le robó en el golpe de estado al padre Andrés Tamayo”.

“En este primer mes de deben desmontar las aberraciones ilegales que violentan la soberanía popular como las Zedes”

“Libertad para los premios políticos de Guapinol y justicia para Berta Cáceres”.

“En los 100 días siguientes tomaremos las medidas urgentes que prometió en mi campaña para la refundación de Honduras”.

“No más concesiones de minas abiertas y explotación de nuestros ríos. Pondré especial atención en el desarrollo forestal y turismo”.

“Enviaré un proyecto de ley al Congreso Nacional para crear subsidios para los combustibles y lograr una reducción a los precios actuales. Ordeno al Banco Central y Secretaría de finanzas que se creen los mecanismos legales para la disminución de intereses bancarios a los préstamos para la producción”.

“El gobierno no estará solo, sino acompañado del pueblo a través de las consultas populares”.

“Seguridad no solo jurídica, sino ciudadana y social. Seguridad que se puede hablar con libertad y sin represalias”

“Educación, como objetivo de suprema prioridad. Desde mañana iniciamos el diálogo con maestros para el retorno de nuestros niños a las clases de forma presencial. Tenemos que redefinir el sector de salud”, Xiomara Castro.

“Ordeno que más de un millón de familias pobres que consumen menos de 150 kwats al mes, no pagarán más la factura de consumo de energía, la luz será gratis en sus hogares”.

“La refundación comienza con el reestablecimiento del respeto al derecho humano. La seguridad de los ciudadanos, no más escuadrones de la muerte. No más silencio ante los feminicidios, no más sicariato, no más narcotráfico ni crimen organizado”

“Pero no vine a elaborar un compendio de quejas. De eso ya se encargará la justicia”