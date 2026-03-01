Irán promete la peor venganza tras la muerte de su líder supremo en el conflicto con USA: "Será un castigo..."

Irán confirmó este domingo la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y prometió venganza con un castigo "duro y decisivo" a través de la mayor operación militar de su historia contra objetivos de Estados Unidos e Israel, que anunció a su vez más ataques contra el país persa. "Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (....) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud", expresó la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado.

El cuerpo militar de élite dijo después de confirmar la muerte del clérigo de 86 años, que la nación iraní se vengará y que "no dejará en paz a sus asesinos hasta que se enfrenten a un castigo duro, decisivo y lamentable". Un presentador de la televisión estatal informó asimismo del fallecimiento y comentó que el país entrará en un periodo de 40 días de luto. Irán también confirmó la muerte del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, según divulgó la televisión estatal Press TV, que no ofreció más detalles de la muerte de los dos altos cargos.

Ali Shamjani, asesor de Jameneí, es considerado el arquitecto de la estrategia de defensa iraní, que impulsó desde su puesto como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (2013-2023). Asimismo, la hija, el yerno y el nieto del líder supremo de Irán murieron en los ataques ejecutados en la mañana del sábado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, publicó este la agencia de noticias Fars, afín a la Guardia Revolucionaria.

Pezeshkian, parte de la transición

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado horas antes la muerte Jameneí, quien ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, y llamó al pueblo iraní a "recuperar" su país. Tras los anuncios de los fallecimientos, un consejo formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de los Guardianes asumirán el liderazgo de la nación. Estas tres personas se harán cargo del "periodo de transición" tras la muerte de Jameneí, informó esta mañana la agencia estatal IRNA.

Trump dijo que cree que con la muerte del ayatolá Jameneí podría facilitar el camino hacia una solución diplomática con el país persa. "Ahora es mucho más fácil que hace un día, obviamente", afirmó durante una entrevista con CBS retransmitida el sábado. Por su lado, el hijo mayor y heredero del sha iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, Reza Pahlavi, asegura en un editorial publicado en The Washington Post que pretende adoptar un papel capital en el proceso de transición en Irán. "Muchos iraníes, a menudo a pesar de las balas, me han pedido que lidere esta transición. Me impresiona su valentía y he respondido a su llamado", escribe Pahlavi en el rotativo.