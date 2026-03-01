Irán promete la peor venganza tras la muerte de su líder supremo en el conflicto con USA: "Será un castigo..."

El presidente de <b>Estados Unidos</b>, <b>Donald Trump</b>, había anunciado horas antes la muerte <b>Jameneí</b>, quien ha ejercido como líder supremo de <b>Irán </b>desde 1989, y llamó al pueblo iraní a "recuperar" su país.Tras los anuncios de los fallecimientos, un consejo formado por el presidente de <b>Irán</b>, <b>Masud Pezeshkia</b>n, el jefe del Poder Judicial iraní, <b>Golamhosein Mohseni Eyei</b>, y un jurista del Consejo de los Guardianes asumirán el liderazgo de la nación.Estas tres personas se harán cargo del "periodo de transición" tras la muerte de <b>Jameneí</b>, informó esta mañana la agencia estatal <b>IRNA</b>.