Juan Diego Zelaya le remonta a Aldana y Roberto Contreras arrasó: CNE emite declaratoria oficial de alcaldes electos

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó este martes 30 de diciembre los resultados que confirman los alcaldes electos en las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.Aunque horas antes prevaleció la incertidumbre, luego de que las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López denunciaran acciones orientadas a impedir la declaratoria oficial de resultados, el anuncio se realizó dentro del plazo establecido por la Ley Electoral y la Constitución de la República.A partir de las 6:30 PM, las consejeras manifestaron que con la declaratoria oficial se "finalizaban los actos a cargo del CNE en el proceso electoral".