Juan Diego Zelaya le remonta a Aldana y Roberto Contreras arrasó: CNE emite declaratoria oficial de alcaldes electos

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó este martes 30 de diciembre los resultados que confirman los alcaldes electos en las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre. Aunque horas antes prevaleció la incertidumbre, luego de que las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López denunciaran acciones orientadas a impedir la declaratoria oficial de resultados, el anuncio se realizó dentro del plazo establecido por la Ley Electoral y la Constitución de la República. A partir de las 6:30 PM, las consejeras manifestaron que con la declaratoria oficial se "finalizaban los actos a cargo del CNE en el proceso electoral".

NUEVO ALCALDE EN TEGUCIGALPA

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró como ganador de la Alcaldía del Distrito Central al candidato Juan Diego Zelaya, tras encabezar el recuento con 164,465 votos, con una diferencia de más de 888 votos sobre su rival más cercano. Según el organismo electoral, el resultado corresponde al 99.80%% de las actas escrutadas. En segundo lugar se ubicó Jorge Aldana del partido Libertad y Refundación con 163,577 votos, mientras que el tercer puesto fue para Eliseo Castro, del Partido Liberal, con 84,231 votos.

La elección a nivel de alcaldías fue cerrada en el Distrito Central, con una diferencia mínima entre Aldana y Zelaya, de acuerdo con los resultados oficiales divulgados por el CNE.

REELECCIÓN EN SPSS

Roberto Contreras Mendoza fue oficializado como alcalde de San Pedro Sula, tras las elecciones generales en Honduras, consolidándose nuevamente al frente de la administración de la ciudad industrial más importante de Honduras. Contreras seguirá liderando la municipalidad para el periodo 2026–2030, bajo la bandera del Partido Liberal de Honduras, tras obtener una amplia mayoría del electorado local. Según los resultados oficiales del proceso electoral municipal, Contreras logró imponerse con un respaldo mayoritario de los votantes en San Pedro Sula, consolidando su liderazgo político en un escenario donde parte del electorado votó cruzado entre su figura y el candidato presidencial de su mismo bloque.

Contreras, quien además es presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), ha sido una figura destacada dentro de su partido y en la política local. Su reelección refleja un importante apoyo popular, así como la vigencia del liberalismo en la capital industrial.

