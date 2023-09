¿Por qué las herramientas de estabilización de vídeo online son un salvavidas para las agencias de noticias deportivas?

En el juego de noticias deportivas, debes tener una ventaja para mantenerte a la cabeza. Las imágenes estabilizadas y de alta calidad pueden ser esa ventaja. Hace que su paquete de noticias sea más compartible y atractivo, lo cual es oro en esta era digital.

¿Qué pasará si las agencias de noticias deportivas no utilizan herramientas de estabilización de vídeo?

Mala calidad

Comencemos con lo obvio: tu metraje se verá como un desastre. Imagínese sintonizar un canal de noticias y lo que ve es un video tembloroso que parece tomado con un teléfono celular de 10 años. En el mundo actual, donde incluso un teléfono inteligente económico puede producir vídeos decentes, no hay excusa. Las agencias de noticias podrían ser percibidas como obsoletas o incluso perezosas. Y si lo etiquetan como vago en un campo tan competitivo como las noticias, buena suerte para seguir siendo relevante.

Pérdida de audiencia

Si tus videos le dan dolor de cabeza a la gente o los marean, ¿qué crees que harán? ¿Quedarse por más? No, están cambiando de canal o cerrando navegadores. Una menor audiencia no es sólo una cuestión de ego; se traduce en menos ingresos publicitarios. Tus videos son tu escaparate; si no parecen atractivos, la gente pasa y no entra. Menos dinero significa menos presupuesto para mejores equipos o informes, y el ciclo sigue empeorando.

Golpe de credibilidad

En el periodismo, la credibilidad es su moneda. Cuando su metraje es inestable y poco profesional, los espectadores también pueden cuestionar la calidad de su reportaje. Pensarán: “Si ni siquiera pueden sostener una cámara con firmeza, ¿puedo confiar en que informarán noticias precisas?” No es justo, pero así es como funciona la percepción. Podrías estar brindando periodismo de nivel Pulitzer, pero si lo combinas con videos inestables, estás socavando tu autoridad.

¿Cómo utilizar una herramienta de estabilización de vídeo en línea?

Paso 1: visita el sitio web oficial

Para explicarte cómo utilizar los estabilizadores de vídeo online, nos referimos al ejemplo del estabilizador de vídeo CapCut, que es una herramienta online. Puede visitar el sitio web oficial para acceder a esta herramienta.

Paso 2: Subiendo tu vídeo

Cuando se carga el sitio web, puede hacer clic en el botón Cargar para cargar su video en el servidor o simplemente arrastrarlo y soltarlo en la página de inicio.

Paso 3: Procesamiento

La carga comenzará automáticamente y se le dirigirá a la nueva página. Cuando la carga sea exitosa, el proceso de estabilización comenzará automáticamente. Puedes permanecer conectado al sitio web para ver los cambios en tan solo unos segundos.

Paso 4: Descargar los resultados

Ahora podrás ver los resultados en tu pantalla en breve. Si está satisfecho con el video, puede descargarlo a su dispositivo haciendo clic en el botón Exportar en la parte superior derecha.

Conclusión

Muy bien, aquí está la conclusión: estabilizar el metraje de vídeo no es un lujo; es imprescindible para las agencias de noticias deportivas. Dado que los espectadores tienen tantas opciones, debes darles calidad o dejarán de hacer clic. Y no se trata sólo de verse bien. Se trata de mantener la confianza, ser eficiente y superar a la competencia.

Entonces, si estás en el negocio de las noticias deportivas, las herramientas de estabilización de video en línea son revolucionarios que no sabías que necesitabas, pero ahora lo necesitas. Créame, sus espectadores se lo agradecerán.