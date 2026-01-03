Trump captura a Nicolás Maduro y su esposa tras los ataques a Venezuela: "Fue una operación brillante"

La Casa Blanca activó desde septiembre pasado un enorme despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde Colombia y Venezuela, mientras reclama al mismo tiempo la salida de <b>Maduro </b>y sus aliados cercanos, a los que acusa de liderar un denominado Cartel de los Soles.En el marco de esta operación, bautizada ´Lanza del Sur´, Washington ha destruido de manera sumaria casi 40 presuntas embarcaciones y matado a unos 110 de sus ocupantes y también ha ordenado decomisar petroleros sancionados que transporten crudo venezolano en su intento de ahogar económicamente al Ejecutivo en Caracas.En noviembre pasado, <b>Trump </b>confirmó que habló por teléfono con <b>Maduro</b> e indicó que la conversación no había sido “ni buena ni mala”.La Casa Blanca se planteó realizar los ataques aéreos contra objetivos venezolanos, incluidos militares, el día de Navidad, pero finalmente decidieron dar prioridad a los ataques aéreos en Nigeria contra supuestos campamentos del Estado Islámico (EI), de acuerdo a dos fuentes del Ejecutivo citadas por CBS.