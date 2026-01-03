Trump revela cómo capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela: "Un helicóptero fue alcanzado por los disparos..."

"Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó", aseguró <b>Trump </b>en una entrevista con <b>Fox News </b>esta mañana.Aunque <b>Trump </b>no quiso revelar detalles de la operación de las fuerzas especiales antes de la rueda de prensa que tiene prevista, indicó que fue una operación de captura "al detalle"."Lo practicaron todo, construyeron una casa igual a la que fueron", con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar o los pasillos o las escalares por los que tenían que transitar.