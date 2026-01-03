Noticias del Mundo

Trump revela cómo capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela: "Un helicóptero fue alcanzado por los disparos..."

El presidente de Estados Unidos adelantó detalles sobre la detención de Nicolás Maduro y su pareja.

  • Trump revela cómo capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela: Un helicóptero fue alcanzado por los disparos...
2026-01-03

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico.

Al mismo tiempo reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en Venezuela esta madrugada, que atacaron varios puntos del país caribeño hasta dar captura con el mandatario venezolano que se encontraba en su vivienda.

Trump captura a Nicolás Maduro y su esposa tras los ataques a Venezuela: "Fue una operación brillante"

"Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó", aseguró Trump en una entrevista con Fox News esta mañana.

Aunque Trump no quiso revelar detalles de la operación de las fuerzas especiales antes de la rueda de prensa que tiene prevista, indicó que fue una operación de captura "al detalle".

"Lo practicaron todo, construyeron una casa igual a la que fueron", con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar o los pasillos o las escalares por los que tenían que transitar.

Los 4 cargos que enfrentan Nicolás Maduro y su esposa ante la justicia de Estados Unidos: "Van camino a Nueva York"

Según medios estadounidenses, la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.

En la operación, Trump añadió que uno de los helicópteros fue alcanzado por disparos, pero no se registraron bajas militares estadounidenses.

"Un helicóptero fue alcanzado, muy fuerte, pero lo recuperamos. Un par de chicos fueron alcanzados, pero nadie murió", afirmó el presidente norteamericano.

ESPOSADO Y CON LOS OJOS VENDADOS

Más tarde, Trump publicó una imagen de Maduro al momento de su detención a través de su cuenta de Truth Social. En la foto aparece el presidente venezolano esposado, con una botella de agua en la mano derecha y los ojos vendados.

"Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima (buque anfibio)", escribió Trump. La imagen fue compartida por la Casa Blanca en 'X' y cuante con más de 70 mil 'likes'.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Agencias EFE

Estados Unidos
|
Venezuela
|
Donald Trump
|
Nicolás Maduro
|