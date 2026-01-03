Trump revela cómo capturaron a Nicolás Maduro en Venezuela: "Un helicóptero fue alcanzado por los disparos..."

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico. Al mismo tiempo reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en Venezuela esta madrugada, que atacaron varios puntos del país caribeño hasta dar captura con el mandatario venezolano que se encontraba en su vivienda.

"Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó", aseguró Trump en una entrevista con Fox News esta mañana. Aunque Trump no quiso revelar detalles de la operación de las fuerzas especiales antes de la rueda de prensa que tiene prevista, indicó que fue una operación de captura "al detalle". "Lo practicaron todo, construyeron una casa igual a la que fueron", con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar o los pasillos o las escalares por los que tenían que transitar.

Según medios estadounidenses, la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero. En la operación, Trump añadió que uno de los helicópteros fue alcanzado por disparos, pero no se registraron bajas militares estadounidenses. "Un helicóptero fue alcanzado, muy fuerte, pero lo recuperamos. Un par de chicos fueron alcanzados, pero nadie murió", afirmó el presidente norteamericano.

ESPOSADO Y CON LOS OJOS VENDADOS