Periodista de DIEZ relata su experiencia en el Superbowl, el evento deportivo más grande de Estados Unidos

El Super Bowl es mi graduación. Desde hace 12 años sigo la NFL y darle cobertura a dos eventos de esta magnitud de forma consecutiva es el punto más álgido de mi carrera.

Desde mi niñez tuve una extrema admiración por la cultura norteamericana, sus películas, sus dibujos animados, sus series de vaqueros, las fotos de las postales de edificios y mucho más por el deporte norteamericano.

Ver: LAS SEIS CIFRAS MÁS EXORBITANTES DEL SUPER BOWL

Tuve esa fascinación por los deportistas de las disciplinas de ese país. Michael Jordan, Mike Tyson, Chipper Jones, Pedro Martínez y el más conocido en mi tiempo Dan Marino.

Así está el estadio Mercedes Benz de Atlanta que albergará este domingo el Super Bowl.

Desde 2007 comenzó mi afición por la NFL. Muchos dirán, yo la sigo desde antes, yo conozco la historia, etc... no importa el tiempo que lleves siguiendo un deporte sino la pasión con que lo hacemos.

A partir de ese momento no le quité la mirada al Super Bowl. Año tras año no me podía perder el partido por TV obviamente pero mi meta fue un día llegar a ser testigo presencial de la historia.

Dios me dio la fortuna que lo estoy haciendo por segunda ocasión. Mi primera experiencia fue en Minneápolis y jamás olvidaré cada día que estuve allí presente. Ahora tengo la bendición de hacerlo por segundo año consecutivo.

El Super Bowl es el evento deportivo más grande y que más dinero mueve de los deportes en EUA.

Así es, nuevamente con los Patriots con la oportunidad que Tom Brady haga historia en ser el primer jugador con seis anillos de la NFL, allí estaremos con la gracia divina y este es mi Mundial como periodista.

Estar en esos momentos de gloria que quedarán para la posteridad, que muy probablemente sean inmortalizados en filmes en un futuro y de lo que toda Norteamérica esta hablando esta semana y ser testigo en primera mano, con los protagonistas de frente, no tiene precio, la emoción es incalculable.