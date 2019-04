DIEZ en New York con Teófimo López: "Honduras tiene al futuro campeón mundial"

En una fría mañana, como ya es normal en New York, el boxeador Teófimo López atendió a Diario DIEZ previo a la pelea del sábado ante Edis Tatli, a quien asegura que lo derrotará por nocaut.

Te puede interesar: ¿Quién es Edis Tatli? El boxeador que enfrentará a Teófimo López

López, nacido en los Estados Unidos, pero de padres Hondureños, se alista para enfrentar su pelea 13 a sus 21 años, todas las ha ganado, 10 de ellas por nocaut.

Pero eso ya es pasado para Teófimo y ahora solo piensa en el finlandés, Tatli, oponente para el que lleva seis semanas preparándose.

"Me siento listo, fuerte y preparado para la pelea, vamos a hacer muchas cosas por Honduras, quiero poner esa bandera en alto", empezó diciendo Teófimo para DIEZ.

Y siguió. "Llevo seis semanas preparándome, no me costó ponerme en forma, concentrado desde hace mucho".

También habló de su oponente, quién tiene mucha experiencia, pero ese no es problema, según el boxeador hondureño.

"Es un boxeador normal, él no tiene un puño fuerte, él es más técnico, pero sé que el sábado eso no le va a funcionar conmigo".

Sobre la experiencia

El pugilista no considera que su falta de experiencia sea una desventaja.

"No, Diego Magdaleno también es mayor que yo y ese no fue problema, tienen experiencia pero mira lo que pasó, eso no cambia".

Sabe que a Edis le gusta llevar las peleas a largo, controlar y en los últimos momentos atacar, cosa que él quiere evitar desde muy temprano.

"No, no mucho, la pelea se va dando, con Diego mi papá me dijo que al primero o segundo round y se fue al séptimo, con Edis no pasa del sexto", aseguró.

Agregó. "Él tiene su estilo, es Europeo, pero ese no es problema, yo he peleado con gente así, es fácil".

Regresa al Madison Square Garden, escenario donde la última vez que se presentó noqueó a su rival en tan solo 44 segundos.

"Mucha gente se pregunta si esta pelea será como la de Mason Menard en diciembre, puede ser, porque yo tengo mucho amor para este estado, cuando peleó me siento diferente y feliz", expresó.

Luego de cada victoria, el boxeador ha festejado con bailes al estilo 'Fortnite'. También aseguró que ya práctica con punta, algo que representa a Honduras.

"Mucha gente me dice que lo haga bailando punta, ya lo he practicado, ojalá que a la gente le guste", dijo entre risas.

Sabe que Edis es difícil pero solo piensa en enviarlo a la lona.

"Tadlis es dos veces campeón, tiene 31 peleas, él ha hecho 12 round, tiene experiencia, la quiere ganar, pero no va a cambiar mi mente, lo derrotaré por nocaut".

Y cerró con mensaje para toda la gente de Honduras. "Para toda mi gente le digo que Honduras tiene a Teófimo López, el futuro campeón mundial".