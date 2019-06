Duro golpe para los Warriors: Kevin Durant se lesiona el tendón de Aquiles

Los Warriors vencieron en el quito partido a los Raptors en las finales de la NBA, pero el que se llevó los reflectores fue Kevin Durant, quién sufrió una lesión y por ende abandonó el juego.



Ver también: La NBA da severa multa al inversor de los Warriors que empujó a Kyle Lowry



La imagen de Kevin Durant sentado en la cancha tocándose el gemelo de la pierna derecha fue lo más triste que se pudo ver para los aficionados de su equipo en el gran partido que disputaron Warriors y Toronto.



El manager de Golden State, Bob Myers, luego de que finalizara el encuentro en el que Warriors venció a Raptors por 106-105 confirmó entre lágrimas que el alero sufre una fractura en el tendón de Aquiles.



"Tenía permiso para jugar esta noche, fue una decisión consensuada. No creo que haya que culpar a nadie", expresó tristemente el manager.



Además Myers confirmó que el alcance de la lesión exactamente no se sabe hasta que el basquetbolista se someta a nuevas pruebas y una resonancia magnética.



"No sabremos cuánto tiempo estará fuera hasta que se le haga la resonancia magnética", manifestó el directivo.







La participación de Durant en el quinto juego fue de gran ayuda para Golden State, ya que en los 12 minutos que jugó hizo 11 puntos hasta que se lesionó y se marchó cojeando con la ayuda de sus compañeros Andre Iguodala y Shephen Curry.



Durant envió un mensaje motivacional a sus aficionados a través de las redes sociales después de que terminó el quintó partido.



"A toda la Dub Nation. Tenéis que hacer todo el jodido ruido que podáis en el sexto partido. Me duele hasta en lo más profundo de mi alma ahora mismo, no os voy a mentir. Pero ver a mis hermanos ganar este partido ha sido como si estuviera tomando un chupito de tequila. Tengo una nueva vida".