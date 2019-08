La respuesta de Isabel Zambrano a seguidor por una publicación de Juan Orlando Hernández

Este día la cadena Univisión informó sobre la vinculación del presidente Juan Orlando Hernández en el narcotráfico, específicamente de haber recibido dinero de este flagelo hace unos años para uso de su campañas.

Los medios nacionales e internacionales han hecho eco de la noticia y el Gobierno ya ha sacado algunos comunicados de prensa.

El tema es tendencia en redes sociales y miles de personas han emitido su opinión, periodistas entre ellos, uno de estos comunicadores fue Isabel Zambrano.

La periodista compartió en su cuenta de Facebook la noticia y de inmediato los comentarios llegaron. El que más llamó la atención fue el de un seguidor que le dijo “Isabel Zambrano ya la van a despedir por andar comentando esas cosas”.

La respuesta de Zambrano no se hizo esperar y le contestó: “Pues ni modo. Me busco otro trabajo, de hambre no me moriré”.

Dicha respuesta generó más interacción y está dando de qué hablar. La noticia ha tenido otros elementos y en las últimas horas otros medios como The Washington Post ha agregado insumos.