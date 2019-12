Teófimo López anuncia que viene a Honduras para exhibir su título mundial

Llegó el primer título mundial de boxeo para Honduras y fue obra de Teófimo López, por lo que su padre, Junior López, se ha mostrado muy feliz por los triunfos que están cosechando en esta carrera.

Teófimo López, campeón mundial de peso ligero

El pugilista de sangre hondureña tiene en sus planes formar una serie de gimnasios en varios sectores del país y empezar a ver frutos en los próximos años, así lo aseguró su papá, además mencionó que harán un gira el próximo año por suelo 'catracho'.

UN CAMPEÓN MUNDIAL

"No sé cómo explicar lo que se siente al despertar y saber que tengo al mejor boxeador del planeta, es algo muy lindo y saber que salió de dos hondureños", comenzó diciendo Junior López para DIEZ.

Teófimo López festejando su título junto a Bob Arum y su padre Junior.

También agradece el apoyo a Honduras y haberles permitido representarlos en los Juegos Olímpicos de Brasil en el 2016.

"Le doy gracias a Dios y a Honduras porque si no hubiera sido por ellos este niño no sería campeón mundial, tiene una pegada al estilo indio que nadie la tiene, estamos demostrando al mundo entero de que los indios sí pueden", expresó.

AHORA VAN POR LOMACHENKO

Junior López adelantó que su hijo estaba para ser campeón mundial y lo ha demostrado. "Yo hace más de un año dije que mi hijo a su pelea 15 sería campeón mundial y a que su 16 íbamos a pelear con Vasyl Lomachenko, nadie pensó que esto sería posible, a Richard Commey nunca nadie lo había hecho ver tan mal como lo hizo me hijo".

Teófimo López tras una de sus primeras peleas ganadas en su carrera como boxeador.

Sabe que las peleas de ahora en adelante serán más fuertes, pero creen que es mejor para sacar todo el potencial de su hijo. "Entre más fuerte sean las peleas, más fáciles serán para nosotros, cuando sean mejores, mi hijo demostrará que es un gran boxeadores, esto es el principio de lo que este muchacho va a hacer".

TEÓFIMO LE DEDICA TÍTULO A HONDURAS

"Él cerró con el 'Honduras, esto es para tí' para callar a los que critican, mi hijo fue lo que hizo fue hacerme para un lado a mí y no a la bandera, él nunca ha rechazado a Honduras y él no tenía que hacer lo que hizo, pero para callarle la boca a los odiosos fue que lo hizo, le dedicó su pelea más importante a Honduras ¿Qué más quieren? yo no entiendo por qué tienen tanto odio", dijo.

Los López tienen pensado darle el apoyo al futuro de Honduras. "Nosotros vamos a ayudar a Honduras, la idea es abrir muchos gimnasios, mi hijo quiere ayudar, ahora Honduras será de boxeo, vamos a donar mucho, tenemos programado llegar en enero 2020".

Teófimo López siempre ha llevado la bandera de Honduras presente en sus peleas.

EL ÍDOLO DE TEÓFIMO

"Cuando mi hijo iba creciendo él quería ser como Floyd Mayweather y eso lo inspiró a llegar a donde está ahora, luego todos los muchachitos va a que querer ser como mi hijo, eso nadie lo puede parar, así sacaremos a todos los niños de las calles, serán como 30 gimnasios en Honduras, quiero que todo esto inicie", comentó.

Junior sabe que ahora se viene la pelea ante Lomachenko, pero cree que el ucraniano teme. "Tiene miedo, el tipo fue al camerino y estuvo con Commey diciendo que él iba a ganar y le cerramos la boca, mi hijo cuando tira, pega y esa misma derecha le va a tocar a Lomachenko y veremos como actúa, ese es el miedo de él".

También aseguró que no fue de su agrado que Teófimo se disculpara con Richard tras haberlo noqueado. "No tenía que hacer lo que hizo con Commey, abrazándolo demasiado, sintiéndose mal por él, yo le dije que no lo hiciera porque si él lo hubiera agarrado se lo come", cerró.